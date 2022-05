Old Enough la recensione

La recensione di Old Enough, ora in onda su Netflix, in cui bambini piccolissimi vanno nel mondo da soli. Un ottovolante di emozioni.

Se siete appassionati di Giappone non vi potete perdere questa chicca in onda su Netflix. Non è il solito reality show, è davvero qualcosa di particolare ed emozionante. La recensione di Old Enough sarà particolarmente sentita perché è impossibile rimanere gli stessi dopo aver visto questa serie TV.

Prima di proseguire però, affrontiamo il cosiddetto Elefante nella stanza, in questa serie TV che raccoglie gli episodi di un noto reality show giapponese, vedrete bambini dai due ai cinque anni che fanno varie commissioni da “adulti” dal fare piccole spese al supermercato al portare oggetti ai propri genitori fuori casa.

Tutto ciò manco a farlo a posta ha destato subito scalpore in Italia perché effettivamente sono attività impensabili per i coetanei italiani. Per questo Old Enough, ha diviso l’opinione pubblica che non ha considerato la diversa cultura (con il suo modo di educare i figli) e soprattutto anche il senso della sfida. Ma andiamo per gradi…

Se avete guardato Netflix negli ultimi giorni, c’è la possibilità che siate stati colpiti da un reality show giapponese dall’aspetto strano. Non importa quale fosse la vostra cronologia delle visualizzazioni, che voi preferiate Bridgerton o Stranger Things, Breaking Bad o i documentari sulla seconda guerra mondiale, eccolo lì. Galleggiante in lettere a bolle multicolori, prive di qualsiasi contesto, è il titolo Old Enough. Il che fa sorgere la domanda: che cos’è Old Enough?

Sfortunatamente, la spiegazione iniziale è ancora più confusa della “spinta aggressiva” di Netflix. Old Enough è il popolarissimo reality show giapponese Hajimete no Otsukai (La mia prima commissione), un documentario di intrattenimento in cui i bambini vengono mandati nel mondo completamente soli, per fare shopping o spostarsi con i mezzi pubblici.

In Giappone, Old Enough va in onda da 30 anni, con due show di tre ore trasmessi ogni anno. Quando va in onda, un quinto di tutti gli spettatori giapponesi si sintonizza. È un vero fenomeno.

Dato tutto ciò che l’umanità ha dovuto affrontare negli ultimi due anni, non sorprende che la maggior parte di noi sia costantemente alla ricerca di show di benessere. L’evasione è piuttosto in cima a molte liste di priorità in questi giorni, e se questo vi rispecchia, allora Old Enough dovrebbe essere la prossima cosa che guarderete per decomprimere. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

La mia prima commissione

Continuiamo la recensione di Old Enough entrando un po’ più nel merito della natura del programma. Il reality show giapponese in stile documentario è andato in onda nel 1990 e segue i bambini di età compresa tra 2 e 5 anni mentre fanno la prima commissione da soli. Per un pubblico americano negli anni ’20, questa idea potrebbe suonare da pericolosa a terrificante, ma a quanto pare non solo quel tipo di pubblico.

Ci sono innumerevoli documentari e programmi televisivi americani sul crimine che si tuffano nel rapimento e nell’omicidio di bambini, quindi la confusione iniziale che si potrebbe incontrare quando si guarda per la prima volta Old Enough è comprensibile (è un discorso ironico naturalmente). In netto contrasto con gli Stati Uniti, il Giappone ha un tasso di criminalità molto basso e vedere i bambini piccoli da soli è un evento normale.

Concedere ai bambini questo livello di indipendenza non sarebbe possibile senza la collaborazione degli adulti nelle comunità giapponesi. I bambini giapponesi sono intrisi di un senso di comunità fin dalla tenera età, prima e dopo l’ingresso negli ambienti educativi, con l’idea di poter chiedere aiuto a chiunque nella comunità.

I paesaggi urbani del Giappone sono anche favorevoli a consentire ai bambini di essere più indipendenti, con la maggior parte del pendolarismo sui mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi. Le auto possono ancora essere un pericolo per i bambini, ma non sono così rischiose come in luoghi come gli Stati Uniti, il Regno Unito o l’Italia.

Nei 20 episodi che Netflix ha a disposizione per lo streaming, Old Enough racconta le avventure di questi bambini in capitoli della durata media di circa 13 minuti. I bambini svolgono compiti di varie dimensioni, da Hana di 2 anni che percorre la breve distanza giù per le scale del ristorante di sua madre per prendere un pesce da suo zio, agli amici di 4 anni Ryuta e Soichiro che fanno più fermate nel loro quartiere in Tokyo.

Mentre alcuni dei bambini all’inizio non sono sicuri di uscire da soli, alla fine si fanno coraggio e sono molto entusiasti di avere la loro prima responsabilità.

Una comunità molto unita

E andiamo verso la conclusione della recensione di Old Enough con una consapevolezza: è superficiale giudicare un prodotto estrapolandolo dalla propria cultura. Una delle parti migliori di Old Enough è vedere i bambini risolvere i problemi in tempo reale quando le cose iniziano ad andare storte. Sebbene ci siano molti operatori di ripresa e produttori che supervisionano nel caso in cui sia necessario un intervento, per lo più lasciano ai bambini il compito di capire come fare o gli ricordano un oggetto che potrebbero essersi dimenticati di prendere durante la loro commissione.

Ciò non significa che tutti gli adulti siano off-limits come risorsa per i bambini, però.

In un episodio, la tracolla per i pesci di un ragazzino si rompe e va a chiedere a un uomo di aggiustare il nodo perché non è in grado di farlo. L’uomo è felicemente d’accordo e manda il bambino per la sua strada. In generale, tutti gli adulti che i bambini incontrano sono molto incoraggianti e disponibili senza essere prepotenti nel modo in cui spesso sono i genitori nei paesi occidentali.

Alla fine di ogni episodio, ogni bambino riceve le congratulazioni e le lodi dai genitori per aver avuto un’uscita di successo, anche se non sono riusciti a completare tutti i loro compiti. Anche se gli episodi sono generalmente piuttosto brevi, è davvero facile affezionarsi a questi ragazzi e sperare che riescano ad avere successo, e il momento in cui tornano è sempre molto commovente. Anche la narrazione spensierata e le code musicali alimentano molto bene l’atmosfera della serie.

Sebbene Old Enough sia tutt’altro che attuabile in molti posti, è certamente una grande tregua mentale dallo stress che spesso ci troviamo di fronte ogni giorno. Guardare un bambino trionfare per quello che è stato mandato a fare e poi essere elogiato è qualcosa di così semplice e dolce che non puoi fare a meno di amarlo, e qualcosa di sano è ciò di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento.

Parte del fascino, è la capacità della serie di infondere fiducia nei bambini. Hanno tutti un’età compresa tra i due e i sei anni e sono quasi sempre spaventati a morte quando partono per la prima volta. Giustamente, perché camminare per un miglio fino a un negozio da solo può essere una prospettiva terrificante per un bambino. Tuttavia, il momento commovente che di solito arriva alla fine è un ritrovato orgoglio per le loro capacità. I bambini hanno avuto un’avventura, non sono stati aiutati e hanno fatto tutto da soli.

L’arrivo di Old Enough è stato accolto da una raffica di comunicati stampa dall’emittente giapponese Nippon, che salutava una partnership con Netflix per 30 dei suoi programmi. Resta da vedere se quei prodotti, inclusi Death Note, Your Turn to Kill e Life’s Punchline, riceveranno la stessa attenzione.

La buona notizia è che le versioni Netflix sono molto più brevi dei programmi originali. Questi sono tutti meno di 20 minuti, anziché tre ore. È una serie clamorosamente dolce. Per la maggior parte, non puoi fare a meno di fare il tifo per i bambini. Nel primo episodio, un ragazzo molto giovane si reca al supermercato per prendere tre articoli, raccontando a se stesso la sua avventura mentre procede.

Più avanti nella serie, vediamo una giovane ragazza tentare una commissione, solo per tornare di corsa da sua madre in lacrime dopo essersi persa prima di sopraffare i suoi nervi e ripartire. È un assoluto ottovolante di emozioni che ti lascia con gli occhi pieni di lacrime, e sospetti che questo sia il motivo per cui ha un seguito così devoto in Giappone.