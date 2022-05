Offerte Amazon: Resident Evil Village per PS5 al prezzo più basso di sempre

Resident Evil Village in versione fisica per PlayStation 5 è attualmente disponibile a prezzo scontato sulla piattaforma di Amazon, si tratta del minimo storico.

Le offerte di Amazon permettono attualmente di acquistare Resident Evil Village, nella sua versione fisica per PlayStation 5, a un prezzo che risulta attualmente particolarmente scontato, visto che si tratta del minimo storico del gioco survival horror targato Capcom: solamente 29,99€.

È possibile fruire della spedizione veloce e gratuita con Amazon Prime per il prodotto in questione, che avendo avuto modo di debuttare sul mercato solamente qualche mese a dietro, venendo candidato anche ai Game of the Year 2021 come miglior gioco dell’anno nella conferenza di dicembre.

Si tratta di un gioco horror che rimette ancora una volta i giocatori nei panni di Ethan Winters, il quale si trova dopo le vicende di Resident Evil 7 a permettere alla storia del brand storico di continuare a gonfie vele, con ancora una volta una visuale in prima persona e delle meccaniche del tutto diverse rispetto a quanto visto in passato.

Potete accedere al link che trovate qui di seguito per accaparrarvi Resident Evil Village al minimo storico della piattaforma di Amazon, fruendo quindi dello sconto a tempo limitato perfetto per tutti coloro che non hanno ancora messo mano sul gioco su PlayStation 5.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.