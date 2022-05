Offerte Amazon: Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 al prezzo più basso di sempre

Ratchet & Clank: Rift Apart è attualmente disponibile in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre e con uno sconto del 42% sul prezzo di listino.

Le offerte di Amazon vi permettono di acquistare oggi Ratchet & Clank: Rift Apart al prezzo più basso di sempre. Il gioco infatti è acquistabile a soli 46,77 euro, al posto di 80,99 euro. Si tratta di uno sconto del 42% che vi permetterebbe di risparmiare oltre 34 euro sul prezzo di listino.

Rilasciato lo scorso anno in esclusiva su PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart porta le avventure dell’iconico duo su console di nuova generazione, sfruttando a pieno tutte le funzionalità dell’hardware e del controller Dualsense. L’avventura interplanetaria e interdimensionale racchiude scontri emozionanti e sempre più creativi, sfide platform, minigiochi e molto altro ancora.

Potete accedere al link che trovate qui di seguito per accaparrarvi Ratchet & Clank Rift Apart al prezzo più basso di sempre, fruendo quindi dello sconto a tempo limitato su Amazon perfetto per chiunque non abbia ancora messo mano sull’ambiziosa esclusiva PlayStation 5.

