Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen vorrebbe una serie su Darth Vader

Manca solo un giorno all’uscita di Obi-Wan Kenobi, la serie TV di Disney+ che riporterà Ewan McGregor a vestire i panni del personaggio che ha interpretato nella trilogia prequel, ed il telefilm segnerà anche il ritorno di Hayden Christensen come Darth Vader. L’attore, parlando a ET Canada, ha dichiarato che sarebbe disponibile a lavorare su una serie TV su Darth Vader.

Ecco le sue parole:

Parlando del suo ritorno come Darth Vader, Hayden Christensen ha dichiarato in precedenza:

Posso dire che è stato fantastico ed un onore vestire di nuovo quel costume. Mi ha emozionato molto la parte, perché ho condiviso tanto con questo personaggio, interpretarlo mi è venuto naturale. Fare Darth Vader ora mi è sembrato come proseguire il percorso del viaggio iniziato con la trilogia prequel. La cosa è stata anche surreale, ma io e Ewan siamo grati per tutto ciò. Uno degli aspetti più belli del lavorare a questo progetto è stato il fatto di condividere l’entusiasmo con i membri della squadra di lavoro. Non so cosa posso condividere e cosa no, però potrei aggiungere che la prima volta che ho visto Ewan nei panni di Obi-Wan è stato un momento di emozione pura, che non dimenticherò facilmente.