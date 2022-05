Man vs Bee: il trailer della serie Netflix con Rowan Atkinson

Il 24 giugno arriverà sulla piattaforma streaming Netflix la serie TV Man vs Bee che avrà come protagonista Rowan Atkinson, il popolare interprete di Mr. Bean che ritorna sullo schermo con una nuova commedia destinata a tutta la famiglia.

Qui sotto trovate il trailer di Man vs Bee.

La serie Man vs Bee è stata creata dallo stesso Rowan Atkinson e dallo sceneggiatore Will Davies. La storia mette al centro un uomo e la sua difficile relazione con un ape, capace di creargli non pochi problemi all’interno di una casa in cui fa da housesitter.

Ecco la descrizione offerta da Netflix:

Quando l’adorabile ma goffo Trevor trova un lavoro come housesitter, il suo primo incarico sarà all’interno di una lussuosa casa, piena di pezzi d’arte, auto classiche e con un adorabile cane chiamato Cupcake. Ma quando un’ape irromperà sulla scena riuscirà Trevor a tenere tutto sotto controllo ed a evitare disastrose conseguenze?

La serie sarà composta complessivamente da nove episodi, che dureranno dai dieci ai venti minuti. Assieme allo stesso Atkinson sono compresi nel cast Jing Lusi, Julian Rhind-Tutt, Greg McHugh, India Fowler, Claudie Blakley e Tom Basden.

Potrebbe interessarti anche questa news su un contenuto Netflix di prossima uscita: