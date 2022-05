Love, Death & Robots, l’ultima stagione nasconde 9 NFT: ecco come trovarli

L’ultima stagione di Love, Death & Robots nasconde al suo interno nove diversi NFT. Possono essere riscattati liberamente dagli utenti, anche se è necessario avere un minimo di dimestichezza con questo modo.

Netflix ha organizzato una piccola caccia al tesoro, gli episodi della serie nascondono infatti nove diversi codici QR, che l’utente dovrà scansionare in modo da poter riscattare il premio. Curiosamente Netflix ha scelto la blockchain di Ethereum per questa iniziativa, cosa che ci stupisce davvero molto.

Moltissime aziende ‘mainstream’ per i loro NFT hanno scelto chain alternative, soprattuto 2-layer chain con un impatto ambientale (e costi di commissione) ridotti. Altre aziende invece hanno preferito optare per soluzioni più ‘centralizzate’, vanificando completamente il concetto stesso di NFT.

Per riscattare l’NFT di Love, Death & Robots bisogna avere un wallet adatto allo scopo, come Metamask (che potete scaricare qui). Gli NFT diventano di proprietà dell’utente, che ne può fare quello che vuole. Si possono vendere su OpenSea, ad esempio. Il fatto che Netflix abbia scelto Ethereum comporta che i costi del gas – le commissioni necessarie per ogni transazione – siano a carico dell’utente.

Trovate maggiori informazioni sugli NFT di Love, Death & Robots sul sito ufficiale dell’iniziativa.