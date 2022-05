JoJo’s Bizarre Adventure: All-star Battle R: trailer svela la data d’uscita e le edizioni speciali

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R con un trailer che svela quattro nuovi personaggi, le edizioni speciali del gioco e l’arrivo di una demo in early access per PS4 e PS5. Il picchiaduro di CyberConnect2 basato sul celebre manga di Hirohiko Araki sarà disponibile a partire dal primo settembre su PC e dal 2 settembre 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Il gioco disponibile ora per il pre-order per tutte le piattaforme ad eccezione di Nintendo Switch. Tutti i giocatori che effettueranno il pre-ordine otterranno un costume bonus “Green Dolphin Street State Prison Jacket” per Jolyne Cujoh.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R è disponibile, oltre che in versione Standard Edition, anche in versione Digital Deluxe e Collector’s Edition. La Digital Deluxe Edition include il gioco, un Animation Special Event Colour Set per i seguenti personaggi: Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata, Giorno Giovanna, e il Season Pass. Il Season Pass garantisce quattro nuovi personaggi giocabili, due costumi esclusivi per Rohan Kishibe e Mohammed Avdol’s Father?, oltre a due giorni di accesso anticipato a tutti i personaggi del Season Pass.

La Collector’s Edition comprende invece il gioco e tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition, oltre a una statuina esclusiva Grandista series Jolyne Cujoh – Special Colour Ver. e una riproduzione della targhetta da prigioniero di Jolyne’.

Infine, come dicevamo, il gioco avrà anche una demo in accesso anticipato che sarà presto disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5. La demo offre ai giocatori la possibilità di provare due modalità: Allenamento e PvP online.