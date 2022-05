Xiaomi Mi Band 7: schermo più grande e arriva il display always-on

Giornata ricca di annunci per Xiaomi. Con un evento dedicato alla Cina, l’azienda ha presentato la nuova Mi Band 7, attesissima settima generazione di uno dei prodotti per il fitness e la salute più apprezzati dai consumatori.

Partiamo dalla novità se non più importante quantomeno più vistosa: lo schermo ora è di 1,62 pollici, contro l’1,56 pollici. È più ampio del 25% rispetto a quello della Mi Band 6, il che dovrebbe offrire un’esperienza di utilizzo, navigazione e lettura delle notifiche estremamente più comoda. Con lo schermo più ampio arriva anche una batteria più capiente, da 180mAh. Si ricarica in un paio di ore, mentre la durata oscilla tra le 9 e 15 giornate, a seconda del tipo di utilizzo.

Grazie alla nuova batteria, la nuova Xiaomi Mi Band 7 supporta la modalità always-on, nel senso che lo schermo rimane sempre acceso e non è necessario animarlo ogni volta con un movimento di polso. Aumenta anche la luminosità massima, che ora tocca i 500 nit.

Il chip è stato aggiornato, anche se non abbiamo informazioni specifiche da darvi. Xiaomi promette un’esperienza più fluida e soddisfacente. Quanto al pacchetto di sensori, troviamo frequenza cardiaca, saturazione ossigeno (SpO2), VO2 max e qualità del sonno. Dato interessante: se il livello di saturazione dell’ossigeno scende sotto al 90%, la smartband ci avvisa vibrando.

Le modalità di esercizio supportate sono 120, con un tracciamento dell’attività motoria estremamente dettagliato.

La versione cinese introduce XiaoAI, l’assistente vocale di Xiaomi. In Europa dovrebbe invece arrivare con Alexa.

Non rimane che aspettare i prossimi mesi per avere le prime informazioni sulla disponibilità e sul prezzo per il mercato italiano. Al momento la Xiaomi Mi Band 7 è confermata solo per la Cina, ma non abbiamo il minimo dubbio che presto arriverà anche in Europa.