The Callisto Protocol uscirà anche su PS4 ed Xbox One

Stando a quanto emerso nell'articolo uscito su Game Informer, The Callisto Protocol uscirà entro il 2022 anche su PS4 ed Xbox One. Ecco tutti i dettagli.

Emergono nuovi dettagli su The Callisto Protocol dal nuovo numero di Game Informer. Stando a quanto dichiarato nell’articolo il nuovo titolo quadrupla A sviluppato da Striking Distance uscirà anche su PS4 e Xbox One. L’articolo in questione, visibile nel tweet qui sotto, si riferisce infatti al titolo come ad un gioco cross-gen ossia come un titolo che arriverà oltre che sulle console di nuova generazione e su PC anche su PS4 ed Xbox One.

The Callisto Protocol details from the GI cover story. – Cross gen confirmed.

– Still on track for 2022.

– Includes both melee and ranged combat.

– Enemies are called Biophages.

– Main character Jacob can use 'GRP' abilities to pull things towards him etc. #TheCallistoProtocol pic.twitter.com/BSYCGyhree — Okami Games (@Okami13_) May 24, 2022

Ad oggi, però, né il publisher né il team di sviluppo hanno mai parlato di cross-gen, quindi è probabile che tra non molto arriverà un annuncio ufficiale sulla questione. Sempre grazie all’articolo, inoltre, sono state diffuse diverse nuove immagini del titolo e altri dettagli su gameplay e sistema di combattimento.

Stando a quanto dichiarato, il protagonista Jacob Lee potrà combattere le mostruose creature del gioco, chiamate Biofagi, sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di attirare verso di sè gli oggetti per spostarli e risolvere così piccoli puzzle.

Nel gioco il protagonista si ritroverà ad esplorare la colonia carceraria di Black Iron su Callisto, la maggiore luna di Giove, dove una misteriosa infezione si è diffusa trasformando gli esseri umani in mostri chiamati appunto Biofagi.

The Callisto Protocol sarà disponibile nella seconda metà del 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X.

