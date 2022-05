Johnny Depp contro Amber Heard: stasera su Nove il documentario sul processo

Dopo un primo passaggio in esclusiva su Discovery+, arriva anche in chiaro il documentario Johnny Depp contro Amber Heard (Johnny vs Amber) su canale Nove, questa sera alle 21:25.

Johnny Depp e Amber Heard hanno fatto notizia per la loro clamorosa rottura. Quando Depp ha fatto causa al The Sun di Londra per diffamazione, per averlo definito “picchiatore di mogli”, è emerso un gran numero di video personali, registrazioni, testi e foto che hanno portato a una visione senza precedenti del travagliato matrimonio delle star. Per la prima volta, queste prove vengono riunite, insieme a testimonianze esclusive e approfondite da parte delle persone più vicine alla coppia e dei due team legali che si sono battuti per gli ex coniugi, in un documentario in 2 parti Discovery+ original, attraverso gli scioccanti filmati, le fotografie, i messaggi di testo, le registrazioni audio realizzate dalla coppia stessa e le interviste esclusive e approfondite con gli avvocati che hanno rappresentato entrambe le parti, David Sherborne e Sasha Wass QC.

Il docufilm esamina attentamente il caso (il processo precedente era finito con un verdetto finale avverso a Johnny Depp) per fornire un’analisi unica di ciò che è realmente accaduto dietro i titoli dei giornali ed esplorare l’importante e complessa questione degli abusi domestici. In ballo ci sono l’onore e la carriera dell’ex coppia, tra odio, rancori e accuse surreali, ma alla fine chi l’avrà vinta? L’opinione comune sembra essere quella che nessuno dei due ne uscirà veramente vincitore, ed è ora nuovamente sulle pagine di cronaca col nuovo processo tra i due, a titolo personale.

Leggi anche: