iPhone 14: almeno un modello rinviato per i problemi di produzione?

Sembra che almeno uno degli iPhone 14 sia stato rinviato di qualche tempo per via dei problemi di produzione che si sono presentati di recente.

Al momento non ci sono ancora novità ufficiali per quel che riguarda la serie degli iPhone 14, la quale come di consueto dovrebbe avere modo di venire annunciata nel corso del mese di settembre da parte di Apple. Abbiamo questa volta però nello specifico a che fare con un report alquanto preoccupante che parla del rinvio di alcuni dispositivi della serie, che arriva direttamente dalle pagine di Nikkei Asia, che risultano particolarmente affidabili per quel che concerne i dispositivi del colosso di Cupertino.

Stando a quanto spiegato, dei problemi di corruzione legati al COVID avrebbero portato il colosso a dover rinviare almeno uno di nuovi gioiellini, che quindi si presenterebbe in ritardo rispetto al resto della serie degli iPhone 14. Al momento non è chiaro di quale si tratti e di quali siano quindi infatti dispositivi che sono stati i più danneggiati dai problemi di produzione creati dall’impatto della pandemia.

Considerando quello che sappiamo, non si tratterà degli iPhone mini, con infatti Apple che avrebbe ormai abbandonato i tuoi dispositivi di questo tipo al fine di giungere nei nuovi device nella serie, gli iPhone 14 Max, i quali avrebbero l’obiettivo di presentarsi con specifiche tecniche meno rilevanti rispetto a quanto vedremo con i modelli Pro, ma che offrirebbero comunque degli schermi maggiormente grande rispetto al modello base.

C’è da dire in ogni caso che al momento non c’è ancora da preoccuparsi, e che infatti la compagnia non si è al momento ancora espressa sulla sull’estrazione, con il report che ha solamente anticipato una situazione alquanto problematica che potrebbe presentarsi nel giro di qualche mese. È infatti di sicuro bene attendere ancora per il momento un annuncio da parte della compagnia, che avrà modo di fare maggiore chiarezza sulla situazione grazie a delle dichiarazioni ufficiali.