Days of Play: al via gli sconti fino al 60% per i giochi PS4 e PS5

Partono oggi i Days of Play, l'iniziativa che comprende tantissimi sconti su giochi PS4 e PS5. Ecco una selezione dei giochi attualmente in offerta.

Da oggi sono iniziati ufficialmente i Days of Play, le giornate di sconti pensate per celebrare la comunità PlayStation con tantissime offerte su titoli ed accessori. Sul PlayStation Store trovate una selezione di oltre 1.300 giochi PS4 e PS5 con sconti fino al 60%. Le offerte sono valide da oggi fino all’8 giugno 2022 e coinvolgono anche titoli di grande spessore come The Last of Us II, Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil Village, Ratchet & Clank: Rift Apart, Final Fantasy VII Intergrade e tantissimi altri.

Ecco una piccola selezione dei titoli attualmente in offerta per i Days of Play:

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) al prezzo di €49,99 (invece di €80,99);

(PS5) al prezzo di €49,99 (invece di €80,99); Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri (PS5) al prezzo di €29,99 (invece di €50,99);

(PS5) al prezzo di €29,99 (invece di €50,99); The Last of Us: Parte 2 (PS4) al prezzo di €19,99 (invece di €40,99);

(PS4) al prezzo di €19,99 (invece di €40,99); Marvel’s Spider-Man GOTY Edition (PS4) al prezzo di €19,99 (invece di €49,99);

(PS4) al prezzo di €19,99 (invece di €49,99); The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition (PS4) al prezzo di €9,99 (invece di €49,99);

(PS4) al prezzo di €9,99 (invece di €49,99); Assassin’s Creed Valhalla (PS4 e PS5) al prezzo di €27,99 (invece di €69,99);

(PS4 e PS5) al prezzo di €27,99 (invece di €69,99); A Plague Tale: Innocence (PS4 e PS5) al prezzo di €9,99 (invece di €39,99);

(PS4 e PS5) al prezzo di €9,99 (invece di €39,99); SOMA (PS4) al prezzo di €4,27 (invece di €28,49)

(PS4) al prezzo di €4,27 (invece di €28,49) A Way Out (PS4) al prezzo di €7,49 (invece di €29,99)

(PS4) al prezzo di €7,49 (invece di €29,99) Watch Dogs: Legion Deluxe Edition (PS4 e PS5) al prezzo di €23,99 (invece di €79,99);

(PS4 e PS5) al prezzo di €23,99 (invece di €79,99); Dishonored & Prey: The Arkane Collection (PS4) al prezzo di €26,99 (invece di €89,99);

(PS4) al prezzo di €26,99 (invece di €89,99); Resident Evil Village (PS4 e PS5) al prezzo di 30,09 euro (invece di €69,99)

Red Dead Redemption 2 (PS4) al prezzo di 23,99 euro (invece di €59,99)

Dying Light 2: Stay Human (PS4 e PS5) al prezzo di 55,99 euro (invece di €69,99)

Kena: Bridge of Spirtis (PS4 e PS5) al prezzo di 25,99 euro (invece di €39,99)

Deathloop (PS5) al prezzo di 27,99 euro (invece di €69,99)

Nioh Collection (PS5) al prezzo di 49,59 euro (invece di €79,99)

Ovviamente questa è solo una piccola selezione dei titoli disponibili in sconto, le offerte degne di nota sono tantissime quindi vi consigliamo di recarvi sulla pagina del PS Store per farvi un’idea.

