PlayStation Showcase o State of Play non prima di settembre per un insider

Sony non avrebbe in programma nessun PlayStation Showcase o State of Play di rilievo prima di settembre 2022. Questo almeno è quello che ha riferito l’insider AccountNGT su Twitter sottolineando che, secondo fonti a lui vicine, Sony starebbe preparando uno showcase con diversi annunci.

L’utente twitter, noto per aver fornito negli ultimi mesi alcune previsioni che poi si sono rivelate corrette, ha confermato poi esiste effettivamente uno Sly Cooper per PS5 in sviluppo e da presentare quest’anno, ma come ha già sottolineato anche questo titolo verrà presentato con ogni probabilità a settembre 2022.

btw, the same source told me a few weeks ago that no big showcase was planned until September, which coincides another time an announcement in Sept. — AccountNgt (@accngt) May 23, 2022

L’ipotesi dell’insider non è in realtà così improbabile. Sony potrebbe infatti scegliere di optare per la medesima strategia comunicativa adottata lo scorso anno con uno State of Play, e quindi un evento minore, da presentare nel periodo estivo ed un PlayStation Showcase più corposo nel mese di settembre.

Intanto, anche Jeff Grubb aveva riferito della possibilità che Sony avesse in programma un nuovo evento di presentazione per l’inizio di giugno. Qualora si trattasse di uno State of Play, le informazioni di entrambi gli insider potrebbero essere di fatto allineate in quanto l’utente AccountNGT ha parlato esclusivamente di un evento di grossa portata. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.