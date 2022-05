Pac-man festeggia 42 anni: tante novità in arrivo da Bandai Namco

Bandai Namco ha annunciato l’arrivo di tantissime novità per festeggiare il 42° compleanno di Pac-Man, l’intramontabile icona gialla che ha fatto la storia dei videogiochi. Tra le varie iniziative, ci sarà la pubblicazione di una nuova antologia, Pac-Man Museum+, una raccolta di 14 titoli nella serie di Pac-Man, che comprende i giochi di labirinti originali, oltre a puzzle game e platform. La collection sarà disponibile dal 27 maggio per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC e dalla stessa data sarà anche presente sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Inoltre sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.

Da oggi sono poi disponibili anche una nuova canzone ed un video musicale. Intitolata “We are PAC-MAN!” e interpretata da Kaho Kidoguchi in giapponese e inglese e da Ann Una in cinese, la canzone mira a promuovere la cooperazione e la connessione tra le persone per vivere in maniera più sana. Di seguito il video musicale della canzone:

Leggiamo delle altre iniziative:

Non solo, ai festeggiamenti si unisce anche Fortnite di Epic Games, che darà il benvenuto a una serie di oggetti cosmetici a tema PAC-MAN il 2 giugno, dando così ai giocatori l’opportunità di mostrare tutto il loro amore per questo personaggio iconico.

Inoltre, la presenza di PAC-MAN è sempre più forte anche fuori dal mondo dei videogiochi grazie a nuove partnership. Dal 6 giugno sarà disponibile presso i rivenditori aderenti (EMEA, USA e Corea del Sud) la collezione PAC-MAN x EASTPAK, con nuove borse, valigie e astucci. Per i turisti in visita a Parigi, lo Yooma Urban Lodge Paris Tour Eiffel si trasformerà in un labirinto di PAC-MAN grazie a decorazioni immersive poste nella hall di ingresso, nel cortile e nei corridoi. A Berlino, invece, il Computerspielemuseum, che incoraggia tutti a rigiocare la storia, si potrà raggiungere con un treno della U-Bahn 5 a tema PAC-MAN. Prevista per l’autunno/inverno, la PAC-MAN Collection in collaborazione con sloggi sarà disponibile in diversi Paesi europei e asiatici.