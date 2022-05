Offerte Amazon: gioco da tavolo Carcassonne al prezzo più basso di sempre

24—Mag—2022 / 10:00 AM

Le offerte di Amazon permettono di mettere mano sul gioco da tavolo Carcassonne 20esimo anniversario a un prezzo che attualmente risulta particolarmente scontato, trattandosi del minimo storico della piattaforma di E-Commerce, visto che si parla di solamente 24,99€, con uno sconto del 28%.

È possibile fruire della spedizione gratuita e veloce di Amazon Prime al fine di poter mettere mano quanto prima possibile sul prodotto sfruttando l’offerta, con le restituzioni che come sempre vengono garantite per un totale di 30 giorni.

Il gioco da tavolo che permette di far divertire da 2 a 6 utenti di ogni età lascia che ogni partita sia diversa grazie alle scelte che vengono compiute sul tabellone, con varie tessere pensate al fine di permettere agli utenti di creare di volta in volta una nuova città per raggiungere la vittoria, sfruttando al meglio le proprie risorse.

Non vi resta quindi che accedere alla pagina del prodotto che trovate al seguente link al fine di poter mettere mano sulla nuova offerta del gioco da tavolo particolarmente accattivante, la quale con ottime possibilità potrebbe non durare ancora per molto tempo, e va di sicuro presa al volo prima che il prezzo possa incrementare.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.