Xiaomi Mi Band 7 senza segreti: foto della confezione e scheda tecnica definitiva

Mancano ormai meno di 24 ore al lancio della Mi Band 7 in Cina. Online sono già trapelate diverse informazioni e perfino alcune foto del prodotto. Ma andiamo con ordine!

Domani Xiaomi presenterà la nuova generazione della sua fitband, di gran lunga uno dei prodotti più apprezzati e popolari sul mercato, complice il costo contenuto e il ricco pacchetto di funzionalità. Introdurrà diverse migliorie, a partire da uno schermo più grande (+20%!).

La scheda tecnica della Xiaomi Mi Band 7 non ha più segreti: sarà compatibile con tutti i device con Android 6 e versioni successive, oltre che con gli iPhone con iOS 10 o versioni successive. Il dispositivo potrà contare su uno schermo AMOLED da 1,62 pollici con batteria da 180 mAh. La versione cinese avrà anche un assistente smart, Xiao AI, che tuttavia non dovrebbe arrivare anche in Italia. A questo si aggiungono le funzioni legate alla salute e il fitness, con la possibilità di tenere traccia di oltre 100 modalità sportive. Arriva anche il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno, oltre che il cardiofrequenzimetro.

Appuntamento a domani per saperne di più. Ricordiamo che la Xiaomi Mi Band 7 farà sicuramente il suo debutto anche in Italia, ma più avanti nel corso del 2022. Domani quindi scopriremo tutte le caratteristiche del prodotto, mentre per il suo arrivo in Italia bisognerà aspettare ancora qualche mese.