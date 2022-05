Squid Game: in lavorazione un progetto satirico sul successo della serie TV

Deadline ha rivelato che Netflix sarebbe a lavoro su un progetto dedicato a Squid Game, non si tratterebbe però della seconda stagione del telefilm, bensì di una sorta di commedia sul successo acquisito dalla serie TV dopo la sua distribuzione. A lavorarci ci sarebbe lo stesso creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk. Il titolo del progetto sarà The Best Show on the Planet.

La commedia satirica su Squid Game sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo, e riguarderebbe anche il percorso dello stesso Hwang Dong-hyuk, e di come il successo della serie lo abbia portato alla ribalta.

Squid Game è stata una vera e propria hit del 2021, considerando che si tratta dello show capace di raggiungere 100 milioni di visualizzazioni in maniera rapidissima, ed è risultato essere il telefilm di Netflix più visto in 94 Paesi. Grazie a Squid Game è nata anche una sorta di mania per film e serie TV coreani.

Hwang Dong-hyuk in questo momento sarebbe quindi a lavoro su tre progetti diversi: The Best Show on the Planet, basato proprio sul successo di Squid Game; un film su un romanzo di Umberto Eco; e la seconda stagione di Squid Game.