Splatoon 3 supporterà i salvataggi in cloud, ma con qualche limitazione

Splatoon 3, l’attesa esclusiva di Nintendo in arrivo a settembre, supporterà il salvataggio in cloud – a differenza di quanto accadeva nel secondo capitolo – ma con qualche limitazione.

Come riportato dal sito americano di Nintendo, il cloud dei dati di salvataggio sarà compatibile unicamente con i dati di gioco offline di Splatoon 3. In altre parole, tutti i progressi di gioco ottenuti nelle modalità offline saranno salvati in cloud. Non sarà lo stesso invece per tutti i progressi ottenuti online. Ciò significa che se un giocatore dovesse cambiare console, o se volesse semplicemente giocare su più piattaforme, non potrebbe in alcun modo farlo con la modalità multigiocatore.

Restando in tema Nintendo ha recentemente svelato una nuova arma secondaria che andrà ad arricchire l’arsenale di Splatoon 3.

In Splatoon 3 andremo alla scoperta di Splattonia, un assolato deserto abitato da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie. In questo nuovo capitolo potremo utilizzare tutta una serie di nuove mosse, fucili a vernice, pennelli giganti e anche dei robot per vincere le partite. Ci saranno anche dei rampini che ci permetteranno di avere una una maggiore libertà di movimento.

Vi ricordiamo che Splatoon 3 sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.