Splatoon 3 introduce una nuova arma secondaria dalle caratteristiche uniche

Nintendo ha svelato una nuova arma secondaria di Splatoon 3, la nuova attesissima esclusiva Nintendo Switch in arrivo a settembre. Si tratta dello sparalinee, un’arma dalle caratteristiche uniche che è in grado di sparare una linea retta che rimbalza contro le superfici, contrassegnando i nemici e infliggendo loro grossi danni.

Di seguito, il tweet di Nintendo che descrive le funzionalità dell’arma, spiegando come la sparalinee risulti perfetta da combinare all’arma principale.

Lo sparalinee è una nuova arma secondaria che spara una linea retta che rimbalza contro le superfici. I nemici che toccano la linea vengono contrassegnati e subiscono danni. Approfittane per splattarli con la tua arma principale! #Splatoon3 pic.twitter.com/jHC2nV4pIC — Nintendo Italia (@NintendoItalia) May 16, 2022

In Splatoon 3 andremo alla scoperta di Splattonia, un assolato deserto abitato da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie. Persino in questa regione desolata, le mischie mollusche regnano sovrane e le battaglie si svolgono nei nuovi livelli che punteggiano l’arido paesaggio, come il maestoso Grank Canyon. In questo nuovo capitolo potremo utilizzare tutta una serie di nuove mosse, fucili a vernice, pennelli giganti e anche dei robot per vincere le partite. Ci saranno anche dei rampini che ci permetteranno di avere una una maggiore libertà di movimento.

Vi ricordiamo che Splatoon 3 sarà disponibile a partire dal 9 settembre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.