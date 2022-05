Snapdragon 8 Gen 1+ e 7 Gen 1: in quali smartphone arriveranno per primi?

Gli Snapdragon 8 Gen 1+ e 7 Gen 1 sono stati annunciati da parte di Qualcomm, ecco in quali smartphone potrebbero finire per primi in seguito al lancio.

Dopo che Qualcomm ha avuto modo di annunciare in via ufficiale i nuovi SoC Snapdragon 8 Gen 1+ e 7 Gen 1, non resta che capire in quali dispositivi questi verranno inseriti per primi. Parliamo infatti di device pensati per accontentare molti dei produttori del mercato, i quali all’effettivo dovrebbero avere modo nel giro di qualche tempro di venire lanciati dall’azienda e venire scelti per alimentare dei device top-end nel primo caso e di fascia media nel secondo. Le pagine di XDA hanno avuto modo di anticipare quali saranno i primi gioiellini a sfruttare le potenzialità dei due nuovi SoC di Qualcomm.

Si parte innanzitutto da Xiaomi, con Lei Jun, fondatore e CEO, che ha annunciato su Twitter che gli Snapdragon 8 Gen 1+ verranno usati per i prossimi flagship, verosimilmente gli Xiaomi 12 Ultra. OSOM ha anche confermato dal canto suo che utilizzerà i nuovi SoC per i suoi primi telefoni, gli OV1, seppur non ci siano dettagli in merito a quanto questi arriveranno.

OnePlus ha confermato che supporterà i device, anche se non si sa in quali, mentre si parla di Motorola che farà lo stesso, con quest’ultima che potrebbe sfruttarli nei Frontier e nei Razr 3. Infine, si passa a Realme, che dovrebbe utilizzare gli 8 Gen 1+ per i nuovi Realme GT 2 Master Explorer Edition, oltre che ad Asus, che come anticipato porterà al nuovo livello i suoi ROG Phone 6 con i chip in questione.

Per quel che riguarda i SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, si parla degli Oppo Reno 8 Pro che dovrebbero avere modo di presentarsi come i primi smartphone con i device in questione all’interno nel giro di solamente qualche giorno, seppur non ci siano al momento ulteriori indizi di aziende che dovrebbero fare lo stesso, ma non ci resta che rimanere in attesa di maggiori novità sulla questione nel giro di qualche tempo.