PS Plus: un video mostra le funzioni extra dei giochi PS1 e PSP

Un video mostra tutte le funzionalità aggiuntive dei giochi PS1 e PSP su PS4 e PS5 in arrivo con il nuovo abbonamento PlayStation Plus.

Continuano ad emergere nuovi dettagli sul nuovo abbonamento PS Plus, arrivo in Europa il prossimo 23 giugno. Un video pubblicato da MP1st mostra in dettaglio le funzionalità aggiuntive per giochi PS1 e PSP emulati su PS4 e PS5.

Il filmato, che trovate qui sotto, mostra alcune sequenze di Oddworld: Abe’s Oddysee con l’obiettivo di mettere in luce le migliorie e le opzioni extra disponibili nelle nuova versione, in arrivo con il nuovo PlayStation Plus. Nella prima parte del filmato possiamo vedere le varie opzioni per il formato video, che includono Native Resolution, 1:1, 4:3 per 16:10, 4:3 per 16:9, Square Pixels e Wide Zoom pensata per allargare al massimo l’immagine spalmandola su tutto lo schermo.

Inoltre, com’è possibile vedere dal filmato, anche per questo titolo sarà possibile usufruire dei tre differenti filtri grafici (Default, Classic Retrò e Modern) delle funzioni di salvataggio rapido e di rewind, un opzione di riavvolgimento del tempo che consentirà ai giocatori di ripetere eventuali passaggi senza per forza dover riavviare il gioco. Restando in tema, sembra che alcuni giochi saranno provvisti di trofei e supporteranno il multiplayer.