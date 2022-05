Offerte eBay: smartphone Samsung S22 5G in super sconto

Le offerte di eBay permettono di mettere mano sullo smartphone Samsung Galaxy S22 a un prezzo decisamente scontato, il quale infatti grazie al coupon della piattaforma MENO15EDAYS permette di ottenere un ulteriore sconto. La spedizione risulta gratuita ed è possibile entro 30 giorni restituire il prodotto con le spese che risultano a carico del venditore.

Il dispositivo generalmente si presenta al prezzo di 879,00€, ma fra l’offerta di eBay e lo sconto disponibile fino al 29 maggio, il quale permette di ottenere una riduzione del prezzo fino a massimo 100 euro per due articoli ad account, questo si abbassa a solamente 659,90€, il che sottolinea come si tratti di un’offerta particolarmente intrigante da non lasciarsi scappare.

Abbiamo a che fare con il dispositivo della compagnia sudcoreana che è stato rilasciato di recente, almeno per quel che riguarda la variante da 128 GB che offre anche il supporto alla tecnologia del 5G, con all’interno il SoC Exynos 2200 per quel che riguarda la variante italiana, circa al pari con gli Snapdragon 8 Gen 1.

Non vi resta quindi che accedere al seguente link al fine di poter mettere mano sul dispositivo in questione sfruttando l’offerta a tempo limitato.

