Offerte eBay: Mi Band 6 disponibile sotto i 30 euro con coupon

Grazie alle offerta di eBay è possibile accaparrarsi lo Xiaomi Mi Band 6 a un prezzo stracciato, visto che è possibile sfruttare fino al 29 maggio il coupon MENO15EDAYS al fine di ottenere uno sconto del 15% sul prezzo del dispositivo, il quale passa infatti da 34,99€ a 29,74€ circa.

Parliamo di un prezzo ridotto leggermente ma che risulta di sicuro ottimo per tutti gli utenti che hanno intenzione di mettere mano sull’ultimo smart band rilasciato da parte della compagnia cinese, con anche la possibilità di restituire il prodotto entro un massimo di 30 giorni pagando solamente le spese di spedizione, che risultano infatti in caso a carico degli acquirenti.

Abbiamo a che fare con un dispositivo Xiaomi compatibile però con gli smartphone Android che permette di monitorare il sonno e l’attività fisica, mentre si ha modo anche di consultare i messaggi e le notifiche, oltre che ad esempio utilizzare il player musicale per cambiare le canzoni mentre si fa sport.

Per mettere mano sul dispositivo potete accedere alla pagina ufficiale di eBay, che trovate a questo link, ricordandovi ovviamente di applicare prima dell’acquisto il nuovo coupon (fino al 29 maggio) per non perdervi l’importante sconto offerto da parte della piattaforma.

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.