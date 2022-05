Mad Max: Fury Road – George Miller ha un’idea per il sequel

George Miller inizierà prossimamente le riprese di Furiosa, lo spin-off di Mad Max: Fury Road, ma avrebbe in mente anche un piano per il film sequel, e di recente ne ha parlato con Variety, facendo qualche dichiarazione su Mad Max: The Wasteland.

Ecco le sue parole:

Abbiamo in mente anche un’altra storia, ma non è stata ancora completamente sviluppata. Vedremo più avanti cosa fare.

Non è stato reso noto se Tom Hardy parteciperà o meno al progetto. Ricordiamo che George Miller è stato l’ideatore della saga di Mad Max, che è iniziata nel 1979 con il film intitolato Interceptor. Nel frattempo sta andando avanti lo sviluppo di Furiosa. A riguardo Miller ha dichiarato:

Vi dirò meglio come è andata quando finirà la produzione, per ora posso dire che l’inizio è stato buono. Sono molto entusiasta di come stanno andando le cose, e possono dire che, nonostante la storia sia ambientata nel mondo di Fury Road, ci sono tante differenze. Dà comunque un senso di familiarità, e, sotto questo punto di vista, la più grande differenza è rappresentata dall’arco temporale. Fury Road si sviluppa in un periodo di tre giorni e due notti, mentre questo film ha un percorso di 15 anni, è una saga.

L’uscita del film è stata spostata: Furiosa arriverà nelle sale cinematografiche il 24 maggio 2024 anziché il 23 giugno 2023.