FireOS, il sistema operativo di Amazon, diventerà finalmente un po’ più moderno

Amazon ha presentato il suo nuovo Fire 7, tablet entry-level che può essere già prenotato anche in Italia. La novità? Fire OS, il sistema operativo di Amazon, finalmente ha ricevuto un’importante aggiornamento.

La versione precedente, Fire OS 7, poggiava interamente su Android 9, un sistema operativo che ha fatto il suo debutto nel 2018. Il nuovo Fire OS 8, al contrario, si basa su Android 11 — che comunque non è l’ultima versione disponibile del sistema operativo di Android. È comunque un importante passo in avanti.

La nuova versione di Fire OS dovrebbe offrire un’esperienza di navigazione più fluida, inoltre ci sono delle importanti novità anche per quel che concerne privacy e sicurezza. Amazon non aveva grossa scelta, cambiare le ‘fondamenta’ del suo sistema operativo era diventato un obbligo: Google non fornisce più patch e aggiornamenti per Android 9. Era solo questione di tempo. A questo va aggiunto un altro dato: circa il 60% dei dispositivi Android utilizza almeno Android 10 o le versioni successive. I dispositivi di Amazon erano particolarmente indietro, e questo ovviamente è un problema per gli sviluppatori che vogliono portare le loro app sia su Fire OS che su Android.

The Verge spiega che attualmente l’unico tablet di Amazon con l’ultima versione del sistema operativo è il nuovo Fire 7 2022. Tuttavia, il tablet condivide praticamente la stessa scheda tecnica del Fire HD 8. Significa che tecnicamente Amazon potrebbe decidere di aggiornare anche il vecchio tablet a Fire OS 8.