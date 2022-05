Days of Play: svelata la data per i nuovi sconti PS4 e PS5

Sony ha confermato le date dei Days of Play, le giornate di sconti e offerte pensate per celebrare la comunità PlayStation. Ecco tutti i dettagli.

Tornano finalmente i Days of Play, le giornate di sconti e offerte pensate per celebrare la comunità PlayStation. Dopo i recenti leak, Sony ha ufficialmente svelato la data d’inizio e di fine degli sconti PS4 e PS5. Secondo un’email, condivisa online da un account Twitter, le offerte avranno inizio il 25 maggio 2022, per finire l’8 giugno 2022.

Vi ricordiamo che i Days of Play includono tantissimi sconti su una corposa selezione di titoli per PS4 e PS5, su accessori ed abbonamenti, oltre a tanti altri vantaggi come ad esempio la possibilità di giocare gratis nel weekend senza PlayStation Plus.

Si tratta sicuramente di una buona occasione per acquistare nuovi giochi per ampliare la propria libreria con focus sulle esclusive targate PlayStation per PS4 e PS5, negli scorsi anni Sony ha offerto anche una selezione di giochi PlayStation Hits al prezzo di 9.99 euro e titoli PS5 usciti di recente come Demon’s Souls, Spiderman Miles-Morales ed altri ad un prezzo davvero conveniente.

In attesa di conoscere la lista completa dei titoli in sconto, vi ricordiamo che sono disponibili anche i nuovi sconti della promozione “Rimasterizzazioni e Retrò”con offerte su remake e riedizioni di diversi titoli PS4 ePS5, tra cui Resident Evil 3, Resident Evil 2 Deluxe Edition, Medievil, Bioshock Infinite: The Complete Edition e tanti altri.