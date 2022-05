Days of Play: le nuove offerte arriveranno la prossima settimana?

I nuovi Days of Play, le giornate di sconti e offerte pensate per celebrare la comunità PlayStation, potrebbero tornare la prossima settimana, stando a un rumor.

Days of Play, l’evento pensato per celebrare la comunità PlayStation con sconti e offerte, potrebbe tornare la prossima settimana. Secondo un’indiscrezione l’edizione 2022 dei Days of Play potrebbe partire il prossimo 25 maggio.

Tra l’altro, il 25 maggio cade proprio di mercoledì, giorno nel quale solitamente Sony aggiorna il PlayStation Store con nuove offerte sui giochi PS5 e PS4 quindi non è così improbabile che tale rumor possa rivelarsi alla fine affidabile, senza contare che anche negli anni scorsi i Days of Play sono iniziati a fine maggio per terminare poi dopo circa dieci giorni durante la prima settimana di giugno.

News: PlayStation Days of Play Sale Returns May 25th. pic.twitter.com/IOKmqPAVlC — Cheap Ass Gamer (@videogamedeals) May 19, 2022

In attesa di una conferma ufficiale, vi ricordiamo che i Days of Plays includono tantissimi sconti su una corposa selezione di titoli per PS4 e PS5, oltre a tanti altri vantaggi come ad esempio la possibilità di giocare gratis nel weekend senza PlayStation Plus.

Restando in tema di offerte, vi ricordiamo che sono disponibili anche i nuovi sconti della promozione “Rimasterizzazioni e Retrò”con offerte su remake e riedizioni di diversi titoli PS4 ePS5, tra cui Resident Evil 3, Resident Evil 2 Deluxe Edition, Medievil, Bioshock Infinite: The Complete Edition e tanti altri.