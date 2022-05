Arnold Schwarzenegger: il regista Phil Abraham lavorerà al pilot della serie Netflix

Sarà Phil Abraham il regista del pilot della serie TV Netflix con protagonista Arnold Schwarzenegger. Abraham farà anche da produttore esecutivo del progetto, che consisterà in una spy serie che metterà il celebre interprete su un terreno a lui congeniale, quello del genere action e avventuroso.

La serie TV di Netflix con protagonista Arnold Schwarzenegger, diretta da Phil Abraham (che ha già lavorato a Mad Men), non ha ancora un titolo. Lo stesso attore produrrà la serie assieme a Skydance Television e Nick Santora, mentre Monica Barbaro affiancherà Schwarzenegger. Ecco cosa ha detto l’interprete di Conan il barbaro e Terminator sul progetto:

Tutti i fan in giro per il mondo mi hanno chiesto di realizzare questa cosa, ed ora ci siamo grazie alla partnership con Skydance e Netflix. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare a questo show assieme a Nick e Monica.