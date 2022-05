Super Follows Spaces in arrivo su Twitter

Twitter ha confermato, attraverso un post ufficiale che anticipa i primi dettagli, che in futuro i Super Follows Spaces avranno modo di giungere sulla piattaforma.

Twitter ha avuto modo di confermare rilascio di una nuova funzionalità particolarmente interessante per tutti gli account che hanno (o avranno in futuro) abilitato il Super Follow, come anche per gli utenti che di giorno in giorno decidono di pagare i creatori di contenuti al fine di sbloccare delle novità aggiuntive in altri casi non accessibili.

Il tutto riguarda nello specifico la piattaforma di Spaces di Twitter, con la quale i creator hanno modo di connettersi ai fan grazie a delle comunicazioni dirette dedicate, con ora la possibilità, grazie ai Super Follows Spaces, di partecipare a delle dirette solamente con i propri fan che hanno avuto modo di abbonarsi grazie alla sottoscrizione a pagamento.

Questa possibilità quindi nasce con l’interno di migliorare la propria interazione con i fan più accaniti attraverso la nuova piattaforma. Si tratta però al momento di una novità che sta ancora venendo testata, infatti questa non è stata ancora lasciata per tutti gli utenti, con però un aggiornamento in arrivo che dovrebbe finalmente rendere il tutto disponibile.

Sembra quindi che Twitter avrà modo nel giro di poco tempo di rendere il tutto disponibile su tutti gli account, almeno per quel che concerne tutti coloro che hanno abilitato il Super Follow. Potete ammirare il Tweet di annuncio della compagnia qui di seguito.