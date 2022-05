Summer Game Fest 2022: primi dettagli da Geoff Keighley

Geoff Keighley ha rivelato ai microfoni del Washington Post i primi dettagli sui contenuti del prossimo Summer Game Fest, atteso per il 9 giugno alle ore 19:00. Il noto giornalista e conduttore ha rivelato che nel corso dell’evento ci saranno importanti aggiornamenti su alcuni titoli in sviluppo e alcuni “ottimi annunci“.

Del resto, non possiamo che aspettarci grandi cose da quest’edizione, visto e considerato che il Summer Game Fest è da sempre un appuntamento imperdibile per gli appassionati, uno show ricco di sorprese, world premiere, importanti aggiornamenti sui titoli in uscita e nuovi annuncio. Ad esempio, se ben ricordate, durante la scorsa edizione, fu svelata la data di uscita di Elden Ring, giusto per citarne uno.

Nel corso dell’intervista poi si è toccato poi anche l’argomento Activision Blizzard. Keighley ha detto che le polemiche che riguardano il publisher vengono prese molto seriamente dall’organizzazione e dunque al momento non è ancora chiaro se parteciperà o meno allo show. Sta di fatto che Keighley a seguito dello scandalo molestie decise di escluderlo dai The Game Awards 2021, spiegando che all’interno del suo show non ci sarebbe stato spazio per abusi e pratiche predatorie.