Redout 2 è stato rinviato: ecco la nuova data d’uscita

Tramite un post su Twitter, il team di sviluppo di Redout 2 ha annunciato che il gioco è stato rinviato. Il gioco sarà disponibile a partire dal 16 giugno 2022 su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Previsto inizialmente per il 26 maggio, il gioco uscirà dunque con qualche settimana di ritardo per permettere al team di rifinire al meglio il titolo per offrire ai giocatori la miglior esperienza di gioco possibile.

Hello Redout fans,

We know you have been eagerly awaiting the release of Redout 2 later this month, but unfortunately, the fastest racer in the universe needs just a little more development time before it’s ready to go and will now launch on June 16 on PC, PS5|4, XSX|X1 & Switch pic.twitter.com/ttlu68cTEZ

