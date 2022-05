Offerte Amazon: iPad Air di 5a generazione disponibile in forte sconto

Amazon permette di fruire di un nuovo sconto per l'iPad Air di 5a generazione attualmente disponibile, con una riduzione del prezzo del 18%.

Grazie alle offerte di Amazon è possibile acquistare l’iPad Air di 5a generazione nella sua versione da 64 GB a un prezzo che risulta particolarmente scontato, visto che si parla nello specifico di 572,89€, con una riduzione totale del 18% che permette quindi di risparmiare quando si vuole mettere mano sul dispositivo in questione.

L’articolo targato Apple difficilmente si presenta con uno sconto così consistente, e infatti si tratta di una situazione particolarmente conveniente per tutti gli utenti che vorrebbero mettere mano sul device in questione, e che possono fruire anche della spedizione gratuita e veloce attraverso l’abbonamento ad Amazon Prime.

Il dispositivo in questione uscito nel 2022 si presenta con moltissime funzionalità grazie al chip M1 della compagnia, con schermo utile per disegni e molteplici lavori, in grado di sostituire dei computer nonostante la sua estrema portabilità e il peso ridotto all’osso, con anche due fotocamere da 12 MP, supporto al Touch ID e compatibilità con il 5G.

Al fine di poter acquistare a un prezzo scontato su Amazon il nuovo iPad Air di 5a generazione grazie all’offerta disponibile, non vi resta che accedere alla pagina ufficiale del prodotto attraverso il link che potete visualizzare qui di seguito.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.