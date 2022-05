Bad Boys 4: il film con Will Smith è ancora in sviluppo

Il Presidente di Sony Pictures, Tom Rothman, ha smentito le voci che parlavano di una pausa nella produzione di Bad Boys 4. Intervistato da Deadline, Rothman ha voluto chiarire che i rumor che sono circolati dopo lo schiaffo da parte di Will Smith a Chris Rock sono non veritieri.

Ecco le parole di Tom Rothman:

Si tratta di parole inaccurate, quel film era in lavorazione e lo è tutt’ora. Non c’è stata nessuna pausa perché la macchina non era in movimento. Quello che è successo (lo schiaffo di Will Smith ndr) è stata una cosa spiacevole, e non mi sento di poterla commentare. Posso solo dire che conosco Will Smith da tanto tempo e so che lui è una buona persona. Ciò che è accaduto è l’esempio di una bella persona che si è trovata a vivere un cattivo momento di fronte al mondo intero. Il suo pentimento e le sue scuse sono sincere, ed io credo nel perdono e nella redenzione.