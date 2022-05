Xiaomi Mi Band 7: sarà presentata martedì 24 maggio, è ufficiale

20—Mag—2022 / 11:33 AM

Durante l’evento del prossimo 24 maggio, Xiaomi presenterà anche la prossima generazione della sua popolare linea di fitband. La Mi Band 7 introdurrà diverse novità interessanti e avrà un look piuttosto diverso da quello del modello attualmente in commercio, complice lo schermo molto più grande.

Xiaomi ha ufficializzato la presenza della Mi Band 7 nella line-up di prodotti che saranno annunciati il prossimo martedì.

L’attesa per il lancio della nuova Mi Band è stata accompagnata da diversi rumor interessanti e da altrettante anticipazioni già confermate da Xiaomi. Quanto ai rumor, si dice che la nuova Mi Band 7 introdurrà la funzione display always-on, oltre che una sveglia intelligente, cioè una funzione che sveglia l’utente quando si trova nella fase di sonno più appropriata, evitando un brusco risveglio.

Lo schermo sarà un OLED da 1,62 pollici, cioè più grande del 25% rispetto a quello della Mi Band 6. Le dimensioni maggiori potrebbero lasciare spazio ad una batteria più capiente, e, infatti, i rumor parlano di una batteria da 250 mAh, il doppio di quanto visto sull’attuale generazione. Oltre a questo, ci si aspetta la presenza del chip NFC su tutti i modelli, oltre che un ricco pacchetto di sensori aggiornati per monitorare sport e salute. Non resta che aspettare martedì 24 maggio per saperne di più.