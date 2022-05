TikTok potrebbe lanciarsi presto nel mondo dei videogiochi

Sembra che nel giro di non troppo tempo TikTok potrebbe abbracciare il mondo del gaming per la propria piattaforma con delle specifiche integrazioni.

Come da poco confermato e ripreso sulle pagine di TechCrunch, TikTok sta attualmente testando una funzionalità particolarmente interessante che potrebbe avere modo di stregare molteplici utenti nel corso del tempo. Si parla nello specifico di un report delle pagine di Reuters, che hanno parlato di come la compagnia stia investendo nella realizzazione di giochi basati su HTML 5 e abbia già addirittura iniziato i test.

Il fine sarebbe quello di poter introdurre il tutto nella propria piattaforma, con TikTok che starebbe infatti pensando a delle feature per il gaming live su mobile, permettendo ai fan di passare ancora più tempo sull’applicazione e ai creatori di contenuti di interagire con i propri seguaci in maniera decisamente più dinamica e divertente. A quanto pare il tutto dovrebbe iniziare grazie alla suite di giochi di ByteDance, compagnia che detiene Tiktok, e nonostante un comparto di minigiochi che nel giro di qualche minuto hanno modo di esaurirsi, ciò potrebbe comunque intrattenere gli utenti, come sta venendo grazie ai test che stanno attualmente procedendo in Vietnam.

Sarebbe però ormai il tempo per la piattaforma di TikTok di muoversi comunque sul gaming in HTML 5, con anche una partnership confermata con il noto produttore Zynga nel corso dello scorso anno. Sembra quindi che nel giro di qualche tempo avremo modo di vedere dei veri e propri giochi esclusivi per la piattaforma di TikTok, pensati non solo con il fine intrattenere gli utenti, ma anche come veri e propri punti di forza dell’applicazione, con questi che avrebbero quindi modo di renderla ancora più interattiva e utilizzata.

Si tratterebbe ovviamente di una grossa arma per la piattaforma, che avrebbe di sicuro anche modo grazie ai videogiochi di migliorare le proprie entrate sensibilmente, nonostante ci sia da sottolineare che al momento si parla solamente di test, e che non sappiamo di conseguenza in quale modo all’effettivo la compagnia avrà intenzione di inserire il tutto all’interno della piattaforma. Questi che a quanto pare potranno però di sicuro di giungere nei video live, proprio al fine di migliorare l’interattività in tempo reale.