The Callisto Protocol sarà un gioco “Quadrupla A”: svelato il periodo d’uscita

Continuano ad emergere dettagli su The Callisto Protocol, l’horror sci-fi sviluppato dallo studio di Glen Schofield, il creatore di Dead Space. Secondo quanto dichiarato dal publisher Krafton nel suo ultimo rendiconto finanziario il titolo, descritto come un gioco “Quadrupla A”, arriverà nella seconda metà del 2022.

Ovviamente non è detto che gli sviluppatori riescano a garantire questa finestra di lancio e non si esclude un eventuale rinvio al 2023, ma quanto dichiarato nel documento finanziario dovrebbe farci ben sperare. Per chi non lo sapesse, inoltre, il termine “Quadrupla A” si riferisce a tutti quei progetti che a livello tecnico e qualitativo sono talmente tanto elevati da trascendere la classificazione Tripla A, anche sotto il profilo degli investimenti.

Del resto, recentemente Glen Schofield aveva dichiarato che The Callisto Protocol punta ad offrire ai giocatori un’esperienza davvero indimenticabile anche sotto il profilo tecnico. E a quanto pare le premesse sembrano esserci tutte.

Ulteriori informazioni su The Callisto Protocol arriveranno il 24 maggio, con un trailer del gameplay che verrà invece diffuso a giugno 2022, probabilmente all’interno della cornice del Summer Game Fest.

Intanto nell’attesa, possiamo goderci le nuove immagini del gioco rilasciate qualche giorno fa in occasione del debutto del titolo sulla copertina di Game Informer.