The Callisto Protocol: nuove immagini per l’horror sci-fi di Striking Distance Studios

The Callisto Protocol torna a mostrarsi in una serie di nuove immagini in attesa di approdare sulla rivista Game Informer.

The Callisto Protocol è il protagonista della cover di Game Informer e per l’occasione torna a mostrarsi in una serie di nuove immagini e dettagli. La redazione delle nota rivista ha intervistato Striking Distance Studio, team fondato da Glen Schofield, per parlare dello sviluppo e delle ambizioni del nuovo sci-fi horror considerato sin dal suo annuncio l’erede di Dead Space.

Glen Schofield ha dichiarato che dopo aver lasciato Activision, Sledgehammer Games e il franchise di Call of Duty, aveva intenzione di dedicarsi a qualcosa totalmente nuovo. Il risultato fu Striking Distance Studios, un nuovo studio composto da diversi veterani del settore con i quali aveva già lavorato nel corso della sua illustre carriera. Sebbene il lavoro più recente di Schofield sia sulla serie Call of Duty, per tutti resta sempre il creatore di Dead Space.

Con il primo gioco di Striking Distance Studios, il team intende sfruttare la competenza e l’esperienza di Schofield. I paragoni con Dead Space ovviamente sono inevitabili, ma il team invita a non commettere errori: The Callisto Protocol è una creatura completamente diversa.

La redazione di Game Informer ha dichiarato di aver visto alcuni filmati inediti del gioco che mostrano il protagonista, Jacob Lee, che cerca di sopravvivere alle minacce presenti nel gioco. Ma non è tutto: la redazione ha avuto modo di inoltrarsi più a fondo nelle origini del team di sviluppo e nel processo di creazione di The Callisto Protocol.

Tutti dettagli che verranno diffusi nei prossimi giorni da Game Infomer, ma intanto possiamo già goderci le atmosfere del gioco dando uno sguardo alle nuove immagini diffuse.