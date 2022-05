Stranger Things 4: i primi 8 minuti della prima puntata e la storia d’amore tra Undi e Mike

Un po’ di nostalgia in attesa di Stranger Things 4: in un video ufficiale riviviamo i momenti decisivi della storia d’amore tra Undici (Millie Bobby Brown) e Mike (Finn Wolfhard) nel corso delle prime tre stagioni: inoltre Netflix ha rilasciato anche i primi, sconvolgenti otto minuti della prima puntata della nuova serie!

In Stranger Things 4 vedremo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e il mitico Robert Englund.

La prima parte di Stranger Things 4 uscirà il 27 maggio, mentre la seconda parte sarà disponibile dall’1 luglio.

Leggi anche: