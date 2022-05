PC Gaming Show: annunciate data ed orario dell’evento

Il PC Gaming Show 2022 ha finalmente una data ed un orario. L’edizione di quest’anno della kermesse videoludica di PC Gamer si svolgerà il 12 giugno, come era già stato annunciato, a partire dalle 21:30. Tante le sorprese e le novità in serbo per quest’edizione che vedrà la presenza di diversi approfondimenti su titoli come Arma 4, Victoria 3, Immortality, Warhammer 40,000 Space Marine 2, oltre alle World Premiere dei nuovi videogiochi di 11 Bit Studios e Klei Entertainment.

Ecco la scaletta della serata con i titoli che saranno presenti all’evento:

Annuncio di un nuovo gioco di 11 bit studios, gli autori di This War of Mine e Frostpunk.

Annuncio di un nuovo gioco di Klei Entertainment, gli autori di Don’t Starve.

Intervista escclusiva su Arma 4 con Bohemia Interactive.

Il trailer finale di Immortality, il nuovo gioco di Sam Barlow.

Un nuovo gameplay per l’ambiziosa mod Levitation di Half-Life: Alyx.

Un aggiornamento su Warhammer 40.000: Space Marine 2 in compagnia di Tim Willits.

Il primo gameplay dell’atteso strategico Victoria 3.

Appuntamento dunque al 12 giugno. Lo show potrà essere seguito canali Twitch e YouTube di PCGamer dalle ore 21:30.