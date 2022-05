Offerte eBay: Samsung QLed Smart Tv 4K QE55Q70AATXZT in forte sconto

Il TV Samsung QLed Smart QE55Q70AATXZT è attualmente disponibile con un triplo sconto sulla piattaforma di eBay come scelta per la giornata odierna.

Le offerte di eBay permettono di acquistare il TV Samsung QLed Smart QE55Q70AATXZT con un triplo sconto. Parliamo di un dispositivo scelto per la giornata di oggi come articolo in vista per via dell’ottimo prezzo a cui viene proposto, solamente 599,90€, ma non finisce qui.

Risulta infatti possibile accedere anche al codice sconto ITPERHJV772ZV27M per ridurre fino alla giornata del 24 maggio 2022 il prezzo di ulteriori 5€. Ci troviamo inoltre negli edays che dureranno fino al 29 maggio 2022, e risulta infatti possibile sfruttare il coupon MENO15EDAYS per ottenere una riduzione del prezzo del 15% su un massimo di due ordini e per 100€ come tetto per ognuno di questi.

Parliamo di un dispositivo da 55 pollici con ottime specifiche tecniche, il quale utilizza uno schermo QLed al fine di fornire delle ottime immagini sotto vari ambiti e un’ottima resa dei colori, in grado di migliorare la qualità di visione grazie al lavoro di Samsung, con anche compatibilità a molteplici servizi garantiti dall’ecosistema smart.

Non vi resta quindi che accedere alla pagina ufficiale del prodotto attraverso il seguente link al fine di poter mettere mano sul TV targato Samsung in questione a prezzo scontato per ancora poco tempo, fruendo quindi dell’ottima offerta garantita dalla piattaforma di eBay.

