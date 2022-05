Apple registra un brevetto per dei device con pulsanti invisibili

Nel corso del tempo ha più visto sempre più pulsanti scomparire dai dispositivi elettronici portatili che vengono venduti da parte delle principali major del settore, con Apple che non solo avuto modo di adeguarsi agli standard attuali, nel corso del tempo, ma sembra ormai puntare a rendere i propri device senza alcun tipo di input fisico.

Si parla nello specifico, come mostrato dal nuovo brevetto di cui hanno avuto modo di discutere le pagine di PhoneArena, di una tecnologia basata su degli input che scarterebbero la luce per riuscire a permettere agli utenti di fornire comandi esterni proprio come se un bottone fisico fosse presente.

All’effettivo però, scorrendo con il dito, non si noterebbe alcun tipo di differenza rispetto alla normale superficie degli schermi. C’è da dire che al momento si tratta solamente di brevetti, e non sappiamo di conseguenza sé e come la tecnologia verrà implementato da parte del colosso di Cupertino, mentre è bene anche considerare che sarebbero presenti comunque diverse limitazioni.

All’infuori della difficoltà di rendere il tutto reale e applicabile su un qualunque device da commercializzare, si parla anche di come la possibilità di utilizzare solamente materiali come vetro, ceramica e plastica per questioni di luce, possa risultare alquanto limitante.