Tulsa King: la serie TV con Sylvester Stallone in uscita il 13 novembre

Paramount ha rivelato la data d’uscita di Tulsa King sulla piattaforma streaming Paramount+: la serie TV con Sylvester Stallone protagonista verrà distribuita il 13 novembre. Inizialmente verranno lanciati due episodi, e, successivamente, ogni domenica ne sarà trasmesso uno.

I co-creatori di Tulsa King sono Taylor Sheridan e Terence Winter, e la presenza di Sylvester Stallone, chiaramente, non può non essere un motivo di attrazione per tutti gli appassionati di Sly. Secondo la descrizione fatta da Paramount:

Tulsa King racconta del capo mafia di New York, Dwight “The General” Manfredi, personaggio interpretato proprio da Sylvester Stallone. Dopo 25 anni di prigione Dwight viene spedito dal nuovo capo a Tulsa, realizzando che la famiglia non ha più i suoi interessi come priorità. Perciò Manfredi cercherà di formare una nuova gang a Tulsa, con l’intento di instaurare un nuovo impero criminale.

Tra gli altri interpreti del telefilm ci saranno Max Casella (The Tender Bar) che farà Armand Truisi, un criminale ambizioso che agirà sotto la famiglia Invernizzi; Domenick Lombardozzi (Billions) che farà Charles “Chickie” Invernizzi, il capo della famiglia; Vincent Piazza (Boardwalk Empire) vestirà i panni di Vince Antonacci, un seguace di Chickie; Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel) farà Tyson.