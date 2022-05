The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X/S: annunciata la finestra di lancio

La versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt arriverà nel quarto trimestre del 2022. Ad annunciarlo è stata CD Projekt Red con tweet in occasione dei festeggiamenti per il settimo anniversario del gioco. La nuova versione PC e le versioni PS5 ed Xbox Series S/X del terzo capitolo di The Witcher non ha ancora una data precisa, ma arriveranno con certezza nella finestra temporale che va da ottobre a dicembre di quest’anno.

Rendiamo questo settimo anniversario ancora migliore, che dite? Siamo lieti di annunciare che l’uscita della versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt è prevista per il Q4 2022.Ci vediamo sulla Via, witcher!”, scrive CD Projekt sulla pagina Facebook ufficiale del gioco.

