Snapdragon 8 Gen 1+: leaker anticipa i miglioramenti del nuovo SoC?

Sembra che sia arrivato il momento per Qualcomm di svelare finalmente i suoi SoC Snapdragon 8 Gen 1+, i quali dovrebbero infatti venire annunciati nel corso del nuovo evento che avrà luogo nella giornata del 20 maggio.

Mentre non è ancora chiaro quali saranno i primi dispositivi a presentare i System on a Chip in questione, sembra ormai confermato che questi faranno il loro debutto sul mercato nel giro di non troppo tempo, come anticipato ormai da molteplici settimane grazie ai vari report.

Questa volta le pagine di Weibo hanno avuto modo di anticipare che il gioiellino dovrebbe offrire una configurazione da 1 + 3 + 4 core, con un X2, due A710 e quattro A510, come anticipato dal noto leaker Digital Chat Station.

Per quel che riguarda delle novità dell’architettura a 4nm utilizzata per i nuovi dispositivi, sembra che avremo a che fare con un miglioramento dell’efficienza energetica del 30%, mentre per quel che riguarda le performance si parla di un 10%. Il tipster non ha però avuto ancora modo di fornire ulteriori informazioni sulla questione punto. Al fine di saperne di più, grazia a delle novità ufficiali, non servirà quindi che attendere che il nuovo evento di Qualcomm, sperando che com’è atteso i dispositivi abbiano modo di svelarsi.