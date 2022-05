Riverdale si concluderà con la settima stagione

The CW ha deciso di chiudere l’esperienza di Riverdale, la serie TV dell’universo fumettistico di Archie Comics che si concluderà con la settima stagione. Si tratta dell’ennesima chiusura, dopo che sono state congedate produzioni come Legends of Tomorrow, Batwoman, Naomi, Legacies, Dynasty, Charmed, Roswell, New Mexico, In The Dark e 4400.

La conclusione di Riverdale con la settima stagione arriva a chiudere il cerchio della serie TV che è stata comunque rinnovata per la programmazione televisiva 2022/2023. Riverdale ha come protagonisti KJ Apa nei panni di Archie Andrews, Lili Reinhart che fa Betty Cooper, Camila Mendes come Veronica Lodge e Cole Sprouse che fa Jughead Jones.

La storia al centro del progetto riguarda quattro ragazzi, Archie, Betty, Jughead e Veronica, che esplorano le oscurità della città di Riverdale, che, apparentemente, sembra trasmettere l’idea di perfezione.

Ricordiamo che il debutto della serie è avvenuto nel 2017, sempre su The CW, e che la produzione di Riverdale è affidata alla Warner Bros. Television, ai CBS Television Studios, in associazione con Berlanti Productions. Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater sono i produttori esecutivi.

In Italia Riverdale è disponibile per gli abbonati Netflix e per quelli di Prime Video.