Oppo Pad Air in arrivo con Snapdragon 680?

Come da poco anticipato, sembra che Oppo avrà presto modo di puntare nuovamente sul mondo dei tablet nel giro di non troppo tempo. Parliamo nello specifico di un report ripreso dalle pagine di MySmartPrice, le quali hanno parlato delle specifiche tecniche che il nuovo Oppo Pad Air dovrebbe presentare al lancio.

Il dispositivo in questione dovrebbe offrire uno schermo LCD da 10,36 pollici con risoluzione 2000×1200 e un totale di 60 Hz di refresh rate, con all’interno il SoC Snapdragon 680 e la scheda video Adreno 610. Dovrebbe essere presente una batteria da 7.100mAh con ricarica rapida a 18 W, e un comparto audio formato da quattro speaker con Dolby Atmos. Mentre sembra che non sarà presente una fotocamera per i selfie, sappiamo che invece dovrebbe venire incluso un sensore invece sul retro.

Sembra che quindi in maniera simile a quanto visto con Apple nel corso degli anni attraverso la serie Air, la compagnia si troverà a rilasciare un dispositivo meno performante ma al contempo maggiormente economico e di conseguenza più accessibile per gli utenti. Il tutto proviene dalla fonte ben nota Digital Chat Station, la quale ha spesso modo di approfondire sulla piattaforma di Weibo diverse novità per quel che riguarda il mercato della tecnologia, con un focus per quel che concerne i prodotti cinesi.

Non resta comunque che vedere se la compagnia avrà davvero nel giro di qualche tempo modo di annunciare i dispositivi in questione, confermando quindi le specifiche tecniche anticipate da DCS. Anche immaginando che dispositivo esista, infatti, è bene non prendere il tutto come confermato fino a che Oppo non avrà avuto modo di approfondire la questione, ma va comunque considerato che la fonte risulta alquanto autorevole e che quindi quanto anticipato potrebbe risultare quasi o totalmente corretto.