Offerte eBay: partono oggi i Fresh Sales edays con il 15% di sconto

eBay ha inaugurato un codice sconto del 15%, MENO15EDAYS, che permette di ottenere una sostanziale riduzione del prezzo con gli acquisti.

Nella giornata di oggi è stata confermata la promozione attraverso il codice della la piattaforma, grazie al quale è possibile fruire di molteplici riduzioni di prezzo per goni utente, con un periodo di utilizzo che come annunciato in via ufficiale da parte della compagnia va dal 19 maggio alle 23:59 del 29 maggio 2022, e lascia quindi che gli utenti abbiano modo di fruire del tutto per 10 giorni circa.

Ogni utente, accedendo a questo link, avrà modo di fruire della promozione con un massimo due acquisti, inserendo l’apposito codice sconto in fase di acquisto al fine di vedere il prezzo dei prodotti che si vuole acquistare ridursi del 15%. Tuttavia, è necessario considerare che la spesa minima richiesta è di 15€, con quindi la maggior parte degli ordini che risulteranno validi al fine di fruire del tutto nel corso dei prossimi giorni.

Per ogni acquisto sarà possibile ottenere uno sconto massimo di 100€, con quindi 200€ che sarà la cifra risparmiabile nel corso di questi eday su eBay, specialmente nel caso in cui si decida di fruire del tutto su articoli alquanto costosi (con la possibilità di applicare lo sconto anche su articoli già scontati).

Queste sono state le parole di Martina Colandrea, B2C Commercial Director eBay Italia:

“Siamo orgogliosi di rilanciare questa iniziativa per il secondo anno consecutivo, un momento molto importante per tutta la nostra community. Con gli edays, vogliamo proporre tantissime offerte imperdibili su migliaia di prodotti dei migliori brand in grado di soddisfare i bisogni reali dei nostri utenti.

