NVIDIA GeForce GTX 1630 in arrivo per sostituire le 1050Ti?

Come da poco anticipato delle pagine di video VideoCardz, NVIDIA dovrebbe avere modo nel giro di qualche tempo di rilasciare un dispositivo per quel che riguarda la fascia bassa pronto risultare particolarmente interessante.

Abbiamo a che fare nello specifico con una scheda video, trattandosi della azienda specializzata proprio in questo ambito, la quale però avrebbe modo di rinforzare la sua lineup di gioiellini attraverso un modello decisamente poco performante. Si parla nello specifico delle GTX 1630, le quali continuando la serie 30 di GPU low budget dovrebbero avere modo di sostituire le GTX 1050Ti nel mercato, che nonostante i loro sei anni di anzianità continuano a venire utilizzati da parte di moltissimi utenti.

C’è da dire che al momento si tratta solamente di un rumor e che non sappiamo sé e quando la compagnia avrà modo di annunciare il dispositivo in questione, per il quale tra le altre cose non abbiamo neanche dettagli maggiormente specifici.

Quello che possiamo tuttavia intuire dal nome del gioiellino che infatti verrà chiamato GTX, immaginando che il report delle pagine VideoCardz risulti corretto, non avremo a che fare con l’architettura Ampere, con la Turing che potrebbe essere riutilizzata al fine di realizzare un device di questo tipo. Questa sarebbe però comunque in questo caso sufficiente a garantire delle performance di fascia bassa piuttosto buone e anche un approccio entry level per quel che concerne il mondo del gaming.