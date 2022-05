Marvel Snap: annunciato il nuovo gioco di carte dagli autori di Heartstone

Second Dinner e Nuverse hanno annunciato Marvel Snap, un nuovo gioco di carte collezionabili in arrivo entro fine anno su PC, Android e iOS.

Come promesso, alle 19:00 di oggi, Marvel ha annunciato il misterioso titolo a cui Ben Brode, l’ex game director di Heartstone sta lavorando da qualche anno dopo l’abbandono di Blizzard. Si tratta di Marvel Snap, un gioco di carte collezionabili free-to play che includerà oltre 150 personaggi dell’universo Marvel.

Il trailer d’annuncio, che trovate qui sotto, ci permette di dare un rapido sguardo alle meccaniche di gioco: il gioco sarà incentrato su partite molto veloci della durata media di tre minuti. Per iniziare la partita, si costruisce un mazzo di 12 carte e le si posiziona sul tabellone diviso in 3 sezioni, ognuna contraddistinta da diversi effetti. Vince chi riesce a prendere il controllo di almeno due sezioni.

Ogni carta, dedicata ad un eroe o ad un villain dell’universo Marvel, ha delle abilità specifiche e man mano che si sale di livello, le carte potranno ottenere effetti diversi e modifiche nel look.

Marvel Snap è diverso da qualsiasi card battler mai realizzato”, afferma Ben Brode, CDO di Second Dinner. “Abbiamo lavorato instancabilmente per garantire che il gioco fosse super profondo per i giocatori più accaniti, pur rimanendo molto accessibile in modo che tutti potessero saltare e divertirsi. Siamo entusiasti di collaborare con Nuverse in modo da poter raggiungere milioni di giocatori con il nostro primo gioco”

Marvel Snap sarà disponibile entro la fine dell’anno su PC e mobile, con una beta riservata agli utenti Android in programma nelle prossime settimane. Se siete interessati potete visitare il sito Marvelsnap.com per registravi alla beta per i dispositivi Android.