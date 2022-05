LEGO Nintendo Entertainment System disponibile in offerta su Amazon

Se siete amanti dei mattoncini LEGO e del retrogaming, avrete sicuramente messo gli occhi sul meraviglioso kit nostalgico LEGO Nintendo Entertainment System. Ecco dunque un’occasione ghiotta per acquistarlo al prezzo più basso di sempre.

LEGO Nintendo Entertainment System è in offerta su Amazon acquistabile a questo indirizzo a soli 183,99 Euro invece di 229,99 Euro. Si tratta di uno sconto del 20% che vi permette di risparmiare oltre 45 euro sul prezzo di listino.

Vi ricordiamo che il set LEGO vi permette di ricreare la mitica console Nintendo Entertainment System (NES) assieme al controller, alla cartuccia ed alla tv a tubo catodico dentro alla quale è presente uno schema del videogioco di Super Mario Bros (con sfondo intercambiabile).

Tramite un’apposita leva è possibile far ruotare lo sfondo del videogioco sulla tv, come se Mario stesse veramente procedendo nello schema di gioco e, se sopra alla tv avrete posizionato il nuovo mattoncino programmabile LEGO Mario (non incluso in questo set), acquistabile col set 71360 – LEGO Super Mario Starter Pack, esso suonerà vari motivetti e jingle in base ai nemici e alle azioni che compirà Mario grazie al nuovo pezzo che farà muovere Mario autonomamente, man mano che lo sfondo avanza.

Incluso nella confezione vi è anche un opuscolo illustrato relativo alla storia del Nintendo Entertainment System e dei classici giochi NES.